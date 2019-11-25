В МИД РФ надеются, что Конституционный комитет Сирии будет работать вопреки преградам

Москва, 25 ноября. Конституционный комитет Сирии должен работать, несмотря на попытки некоторых сил помешать ему, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Богданов прокомментировал работу Конституционного комитета Сирии на фоне обострения на северо-востоке республики. Дипломат выразил надежду, что работе комитета ничего не помешает.

«Комитет должен работать конструктивно, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства России, — и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться, несмотря на попытки определенных сил создать какие-то проблемы».

«У нас контакты со всеми сторонами, заинтересованными в мирном урегулировании на базе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии», — пояснил он.

В ноябре Богданов рассказал о работе России с Конституционным комитетом Сирии. По словам представителя МИД РФ, активно работает постоянное представительство РФ при ООН в Женеве во главе с его руководителем Геннадием Гатиловым. 25 ноября в Женеве начинает работу малая группа Конституционного комитета САР.

В ООН отмечали, что Конституционный комитет Сирии будет способствовать политическому урегулированию кризиса в стране. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее выразил надежду, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии.