В Госдуме объяснили суть проекта об обязанности сотрудников Росгвардии представляться

Москва, 25 ноября. Обязанность сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам предусмотрена лишь в некоторых ситуациях и не коснется массовых мероприятий. Об этом сообщил в понедельник журналистам автор инициативы, заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, законодательный проект направлен на то, чтобы подтверждать полномочия сотрудников, чтобы гражданин был четко уверен, что перед ним находится именно представитель власти, и его требования легитимны. К примеру, когда сотрудник Росгвардии исполняет функции полицейского, «тогда он должен представляться, если сам обращается к гражданину», объяснил он.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев подтвердил, что «требования представляться не будут распространены, к примеру, на сотрудников спецподразделений Росгвардии, которые задействованы в мероприятиях по противодействию терроризму», сообщает ТАСС.

Он также указал, что парламентарии планируют как можно скорее рассмотреть документ, как только проект поступит в комитет.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет главным образом о сотрудниках подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, которые несут службу в одном месте с полицейскими, выполняя сопредельные задачи, а также сотрудниках, которые отвечают за контроль за оборотом оружия.