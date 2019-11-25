Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали в состав ВМФ России

Санкт-Петербург, 25 ноября. Первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.

Церемония передачи состоялась в понедельник. На торжественном мероприятии начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский сказал, что «эта замечательная серия кораблей продолжается». Он также указал на то, что «подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию».

«Самые совершенные решения воплощены в этом корабле. Сегодняшний день — замечательный, потому что ВМФ получает еще одну боевую единицу и передает ее Тихоокеанскому флоту, который давно ждет обновления подводного флота», — подчеркнул Воложинский.

Отметим, лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», на которой был поднят Андреевский флаг, построили на «Адмиралтейских верфях».

В начале ноября сообщалось, что торжественная церемония закладки дизель-электрических подлодок «Уфа» и «Магадан» состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Во время церемонии глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Молчанов сказал, что начало строительства двух новых подводных лодок в очередной раз подтверждает, что Россия является морской державой.