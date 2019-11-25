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Путин заявил о достижении небывало высокого уровня в отношениях РФ и Китая

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Путин заявил о достижении небывало высокого уровня в отношениях РФ и Китая

Москва, 25 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам открытия VII заседания Диалога «Единая Россия» — «Коммунистической партии Китая», отметив, что отношения Москвы и Пекина достигли за последнее время высокого уровня. Соответствующая телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения достигли за последнее время небывало высокого уровня. Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах», — подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание на то, что РФ и КНР координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Кроме того, Путин отметил, что существенную роль в развитии двусторонних связей играют контакты по линии ведущих партий, указав, что между «Единой Россией» и КПК налажено результативное взаимодействие.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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