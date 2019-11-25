В Совфеде не сомневаются, что Коротков понесет уголовное наказание за связи с террористами ИГ

Москва, 25 ноября. Сенатор Сергей Цеков призвал привлечь к ответственности журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова за его связи с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

«Сотрудничество Короткова с террористами доказано наличием улик. Не исключаю, что оно заключалось в провокационных информационных материалах» — заявил Цеков.

Политик подчеркнул, что журналист и его кураторы гонятся за новыми лживыми материалами и ради этого готовы пособничать террористам, а это недопустимо, и должно наказываться по всей строгости в соответствии с Уголовным кодексом.

«Уже установлен факт поддержки игиловцев (деятельность запрещена в РФ) разными способами. Если это будет доказано, значит, должно будет последовать уголовное наказание по всей строгости закона,— добавил Сергей Цеков.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в которой рассказало о сотрудничестве российских либеральных СМИ с террористами ИГ1. Выяснилось, что корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков наладил контакты с джихадистами еще несколько лет назад. Об этом ФАН рассказал 18-летний пособник ИГ по имени Малифа. Молодой человек попал в эту группировку не по своей воле. По словам Малифы, Коротков работал на американцев, занимающихся поставками оружия и техники боевикам.

«Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — заявил радикал.

Малифа подчеркнул, что Коротков не скрывал своего имени,однако предпочитал не распространяться о своей профессии. Сотрудничество журналиста с игиловцами подтверждают и доказательства, обнаруженные среди вещей уничтоженных в районе Дейр-эз-Зора террористов. В частности, на бланках террористов ИГ были найдены контакты корреспондента «Новой газеты».

За свои связи с боевиками Коротков получал десятки миллионов рублей от беглого судимого олигарха Михаила Ходорковского. Экс-глава ЮКОСа щедро оплачивал командировки корреспондентов либеральных изданий на базу «Исламского государства» в САР.По данным ФАН, в обмен на оружие, технику и деньги террористы ИГ поставляли журналистам вроде Дениса Короткова данные для фейковых «расследований», в которых искажалась реальное положение дел в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.