Бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха оказался украинским шпионом. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуме оценят новые медтесты для водителей
Скандальный приказ Минздрава о справках для водителей поднял не только вопросы ценовой политики, но и качества медосмотров. Комитет Госдумы РФ по охране здоровья проверит методы, которыми у пациентов будут выявляться пристрастие к алкоголю или наркотикам. Ведь сейчас этот тест вызывает сомнения и еще требует экспертного анализа:
«Не нужно переоценивать значение биологических маркеров, индикаторов в диагностике заболевания, которое устанавливается клиническим способом. Я считаю, это должно быть предметом еще экспертного обсуждения. Что касается трансферрина, на мой взгляд, он не является абсолютным показателем того, что по одному этому параметру можно судить, что человек страдает алкоголизмом», — считает Николай Говорин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья.
Точность теста, по некоторым оценкам, не превышает и 80%. Это вызвало еще большее возмущение автолюбителей. Напомним, что с 22 ноября в справку для водителей должны были войти новые обследования: на алкоголизм и наркоманию. Поправки Минздрава автоматически привели бы к росту стоимости «заветной бумажки» (в пять, а то и в десять раз). Для сравнения: по старым правилам можно уложиться в тысячу рублей. На фоне скандала изменения были отложены как минимум до 1 июля 2020 года. Раскритиковал их и президент России Владимир Путин. Так что пока не ясно, в каком виде они вступят в силу и вступят ли вообще.
Пятеро погибли в ДТП в Амурской области
О дорожной безопасности постоянно напоминают трагические случаи. Сегодня в Амурской области пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП. По предварительным данным недалеко от села Среднебелое внедорожник Toyota на полном ходу врезался в легковушку той же марки. От столкновения машины разлетелись в разные стороны трассы. Сейчас на месте ЧП работают полицейские:
«Сегодня на автодороге в Белогорском районе произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего», — рассказал Инна Карташова, начальник пресс-службы УМВД по Амурской области.
Чиновник из Горловки оказался агентом разведки Украины
В Донбассе разгорелся шпионский скандал. Бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха признался в работе на разведку Минобороны Украины. О своих громких, но сомнительных «подвигах» чиновник рассказал в эфире канала «1+1». По его словам, в течение пяти лет он разжигал конфликты между группами ополченцев в ДНР и передал много важной информации Киеву. Более того, скандально известный сайт «Миротворец» якобы создан как раз по инициативе Матюхи. Почему политик в итоге раскрыл карты — неизвестно. Возможно, захотел славы, хотя бы мимолетной. Напомним, что в последние годы он работал в «Коммунистической партии» Донецкой республики, а до этого (в 2014 году) был избран «народным мэром» Горловки. Правда, сегодня в ДНР напомнили, что на своем посту Матюха продержался недолго и никакой реальной власти не имел вообще:
«Этот, прости Господи, «коммунист» и «народный мэр» на три дня — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал, заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна — такие и разведчики», — высказался Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.
Сотни человек вышли на марш против войны в Боливии
Против кровопролития и гражданской войны. С такими лозунгами на очередной марш вышли жители Ла-Паса, столицы Боливии. В эпицентре событий сейчас находится корреспондент Федерального агентства новостей. Любопытно, что большинство активистов, с которыми удалось пообщаться, не считают себя ни сторонниками, ни оппонентами прежней власти. Но, похоже, что они точно не противники нынешней. Во всяком случае, несмотря на призывы к миру, ультиматумов самопровозглашенным правителям они не ставят. Напомним, что месяц назад президентом Боливии был избран Эво Моралес. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в стране, на фоне которых политик ушел в отставку. Его место временно заняла вице-спикер сената Жанин Аньес (она представляет оппозицию). Моралес назвал это заговором и госпереворотом, корни которого уходят в США. Незадолго до отставки он объявил о досрочных президентских выборах, которые могут состояться до 12 апреля следующего года.