Бывший «народный мэр» Горловки Эдуард Матюха оказался украинским шпионом. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуме оценят новые медтесты для водителей

Скандальный приказ Минздрава о справках для водителей поднял не только вопросы ценовой политики, но и качества медосмотров. Комитет Госдумы РФ по охране здоровья проверит методы, которыми у пациентов будут выявляться пристрастие к алкоголю или наркотикам. Ведь сейчас этот тест вызывает сомнения и еще требует экспертного анализа:

«Не нужно переоценивать значение биологических маркеров, индикаторов в диагностике заболевания, которое устанавливается клиническим способом. Я считаю, это должно быть предметом еще экспертного обсуждения. Что касается трансферрина, на мой взгляд, он не является абсолютным показателем того, что по одному этому параметру можно судить, что человек страдает алкоголизмом», — считает Николай Говорин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Точность теста, по некоторым оценкам, не превышает и 80%. Это вызвало еще большее возмущение автолюбителей. Напомним, что с 22 ноября в справку для водителей должны были войти новые обследования: на алкоголизм и наркоманию. Поправки Минздрава автоматически привели бы к росту стоимости «заветной бумажки» (в пять, а то и в десять раз). Для сравнения: по старым правилам можно уложиться в тысячу рублей. На фоне скандала изменения были отложены как минимум до 1 июля 2020 года. Раскритиковал их и президент России Владимир Путин. Так что пока не ясно, в каком виде они вступят в силу и вступят ли вообще.