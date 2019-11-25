Турецкие военные приступят к тестированию радаров от С-400

Анкара, 25 ноября. Турецкие военнослужащие приступят в понедельник к испытаниям радиолокационных систем приобретенных у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил телевизионный канал CNN Turk.

Согласно информации канала, испытания начнутся 25 ноября и будут проводиться возле столицы республики. Отмечается, что для этого в небо будут подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие эксперты планируют проверить установление связи между ЗРС и самолетами.

Уточняется, что испытания стартуют в 14.00 (по московскому времени) и будут продолжены завтра. Для них задействована авиабаза «Мюртед».

Напомним, в середине 2017 года Москва сообщила о заключении с Анкарой контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Соглашение предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля 2019 года.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают американцы и их союзники по Североатлантическому альянсу. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что заявления в США о возможных санкциях против Турции в ответ на покупку С-400 являются шантажом, отмечал Infox.ru.