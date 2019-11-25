Москва, 25 ноября. Беглый олигарх Михаил Ходорковский готов платить кому угодно, чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступлений. Об этом заявила известный российский журналист Леся Рябцева.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование о Сирии, в котором вскрываются факты сотрудничества сотрудников российских либеральных СМИ с боевиками запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Бывший сторонник ИГ1 в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что общался с работником «Новой газеты» Денисом Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Также выяснилось, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского: знакомый сотрудника «Новой» рассказал, что деньги у того появлялись сразу после поездок на европейские форумы, организованные олигархом.

Свое свежее «расследование» Денис Коротков выпустил почти сразу после того, как встретился с Ходорковским в Берлине на вручении очередной премии. В распоряжении сотрудника «Новой газеты» оказалась видеозапись с кадрами ликвидации террориста в Сирии. Стоимость видеоролика оценивается в 10 тысяч долларов. Один из коллег Короткова рассказал, что материал с этим видео готовился в спешке: его даже не успели заверстать в газету, что противоречит правилам издания.

Леся Рябцева отметила, что не удивлена историей о связи Короткова с террористами «Исламского государства» и тем, что в ней фигурирует имя Михаила Ходорковского. Этот олигарх приложил руку к ситуации не только в Сирии: достаточно вспомнить об убийстве трех российских журналистов в ЦАР. Расследование ФАН показало, что ответственность за гибель трех россиян в африканской стране полностью лежит на Ходорковском.

«Деньги нельзя делить на белое и черное. Деньги и в Африке деньги. Это же касается Сирии», — сказала Леся Рябцева в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Она добавила: для Ходорковского и его сторонников совершенно нормально, что сотрудники так называемых либеральных СМИ могут сотрудничать с запрещенными организациями.

«Если источник финансирования один, то какая разница, до кого в итоге доходят деньги», — добавила она.

Олигарх мог выделить средства на очередное «расследование» Короткова, чтобы отвлечь внимание общественности с трагического инцидента в ЦАР.

«Вероятно, он пытается отмыться после всей этой истории с убийством журналистов, поэтому он может сейчас все что угодно делать и кому угодно давать деньги», — резюмировала Рябцева.

При этом Денис Коротков не единственный сотрудник «Новой газеты», которого замечали в симпатиях к террористам. Например, в 2002 году колумнист Ирек Муртазин открыто сочувствовал боевикам, которые взяли в заложники людей в театре на Дубровке. Еще одна журналистка «Новой», Ольга Боброва, взяла интервью у Сергея Трофимова, который воюет в Сирии на стороне боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.