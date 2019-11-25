Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Рябцева объяснила, зачем Ходорковскому нужны связи с Коротковым и боевиками ИГ

32
0 Оставить комментарий

Рябцева объяснила, зачем Ходорковскому нужны связи с Коротковым и боевиками ИГ

Москва, 25 ноября. Беглый олигарх Михаил Ходорковский готов платить кому угодно, чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступлений. Об этом заявила известный российский журналист Леся Рябцева.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование о Сирии, в котором вскрываются факты сотрудничества сотрудников российских либеральных СМИ с боевиками запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Бывший сторонник ИГ1 в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что общался с работником «Новой газеты» Денисом Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Также выяснилось, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского: знакомый сотрудника «Новой» рассказал, что деньги у того появлялись сразу после поездок на европейские форумы, организованные олигархом.

Рябцева объяснила, зачем Ходорковскому нужны связи с Коротковым и боевиками ИГ

Свое свежее «расследование» Денис Коротков выпустил почти сразу после того, как встретился с Ходорковским в Берлине на вручении очередной премии. В распоряжении сотрудника «Новой газеты» оказалась видеозапись с кадрами ликвидации террориста в Сирии. Стоимость видеоролика оценивается в 10 тысяч долларов. Один из коллег Короткова рассказал, что материал с этим видео готовился в спешке: его даже не успели заверстать в газету, что противоречит правилам издания.

Леся Рябцева отметила, что не удивлена историей о связи Короткова с террористами «Исламского государства» и тем, что в ней фигурирует имя Михаила Ходорковского. Этот олигарх приложил руку к ситуации не только в Сирии: достаточно вспомнить об убийстве трех российских журналистов в ЦАР. Расследование ФАН показало, что ответственность за гибель трех россиян в африканской стране полностью лежит на Ходорковском.

«Деньги нельзя делить на белое и черное. Деньги и в Африке деньги. Это же касается Сирии», — сказала Леся Рябцева в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Она добавила: для Ходорковского и его сторонников совершенно нормально, что сотрудники так называемых либеральных СМИ могут сотрудничать с запрещенными организациями.

«Если источник финансирования один, то какая разница, до кого в итоге доходят деньги», — добавила она.

Олигарх мог выделить средства на очередное «расследование» Короткова, чтобы отвлечь внимание общественности с трагического инцидента в ЦАР.

«Вероятно, он пытается отмыться после всей этой истории с убийством журналистов, поэтому он может сейчас все что угодно делать и кому угодно давать деньги», — резюмировала Рябцева.

При этом Денис Коротков не единственный сотрудник «Новой газеты», которого замечали в симпатиях к террористам. Например, в 2002 году колумнист Ирек Муртазин открыто сочувствовал боевикам, которые взяли в заложники людей в театре на Дубровке. Еще одна журналистка «Новой», Ольга Боброва, взяла интервью у Сергея Трофимова, который воюет в Сирии на стороне боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: ПолитЭксперт
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров