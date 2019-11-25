Ректор РГПУ им. Герцена «замял» уголовное дело о махинациях с госзакупками

Санкт-Петербург, 25 ноября. Ректор российского педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Сергей Богданов оказался коррупционером, в биографии которого есть несколько уголовных дел. Нарушения законодательства были выявлены, когда Богданов работал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

РГПУ коррупционер возглавил только в 2017 году. С 2010 по 2016 год Богданов был проректором филологического факультета СПбГУ. Когда его карьера в этом вузе подходила к концу, в отношении нынешнего ректора возбудили уголовное дело по части первой статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Официальная информация по данному поводу есть на сайте СПбГУ.

«По результатам проверочных мероприятий, проводившихся после увольнения С. И. Богданова с должности проректора Санкт-Петербургского государственного университета, были выявлены признаки ненадлежащего исполнения С. И. Богдановым своих должностных обязанностей, повлекшего причинение материального ущерба», — говорится в ответе главы юридического управления вуза Юрия Пенова по поводу «дела Богданова».

Работая в СПбГУ, будущий ректор Герцена нарушил требования 24-й статьи федерального закона «О контрактной системе закупок», подписывая документы о приемке-сдаче услуг. Дело в том, что вуз не имел юридических оснований на право использования результатов данных услуг. Из-за несоответствия в документах была инициирована проверка, однако дело против Богданова «замяли».

Кроме того, ходили слухи, что Юрий Богданов получил в СПбГУ премию, размер которой составил около пяти миллионов рублей, при этом были урезаны зарплаты других преподавателей. В официальном ответе говорилось, что Богданову выплатили компенсацию за неиспользованные отпускные дни, накопленные за много лет, пишет Nation News.

Отметим, что на Юрия Богданова неоднократно жаловались и студенты РГПУ. Учащиеся вуза говорят, что в заведении используются советские методы. Кроме того, студенты сообщают о хамстве и непрофессионализме преподавателей.

Также Богданов не реагирует на жалобы студенток, которые обвинили преподавателя РГПУ и депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. Выпускница вуза сообщила, что Богданов покрывает Вишневского, поскольку они дружат с детства.