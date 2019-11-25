Швеция официально переименовала Белоруссию

Стокгольм, 25 ноября. Швеция больше не будет называть Белоруссию «Белой Россией». Соответствующее заявление сделала глава МИД страны Анн Линде.

По ее словам, теперь республику будут именовать Беларусью. Анн Линд на своей официальной странице в социальной сети Twitter подчеркнула, что именно таким образом жители Швеции хотят подчеркнуть признание суверенитета Минска.

«Мы делаем это, чтобы признать готовность белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную самобытность и суверенитет своей страны», — заметила она.

Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик поблагодарил страну за такое решение.

«Официальное название нашей страны на шведском языке изменено на BELARUS», — написал он в Twitter, поблагодарив лично министра Линде и всем шведам.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев после переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что Российская Федерация и Республика Беларусь согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции двух государств.

Глава кабинета министров обратил особое внимание на то, что ранее сторонами был подготовлен 31 документ по интеграции практически во всех сферах экономики. Медведев уточнил, что немногочисленные разногласия носят «чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы» правительств.