Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

МЧС назвало причину рекордного отлива в Азовском море

642
0 Оставить комментарий

МЧС назвало причину рекордного отлива в Азовском море

Краснодар, 25 ноября. МЧС РФ назвало причину сильного отлива в Азовском море. Оказывается, все дело в сильной сгонной волне.

«Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», — пояснил собеседник агентства РИА Новости.

Кроме того, он напомнил, что спасатели заранее предупреждали о возможном сгоне воды в выходные. Прогноз сбылся, и у побережья Приморска-Ахтарска море отступило примерно на 100 метров от прежней береговой линии. Местные активисты решили воспользоваться сильным отливом и очистить его от мусора. 

Ранее эколог Дмитрий Глазов в эфире НСН рассказал о масштабах браконьерства в акватории Азовского моря. По словам специалиста, на побережье Черного и Азовского морей с начала 2008 года погибли более 70 дельфинов. Животные гибнут из-за сетей браконьеров. Много нарушителей в акватории моря появляется с украинской стороны.

«Это повелось еще до всяких политических пертурбаций. У ФСБ даже есть подразделение — «Морская инспекция», которое всегда выполняло функции контроля за незаконным выловом», — подчеркнул эксперт.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров