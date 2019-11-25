МЧС назвало причину рекордного отлива в Азовском море

Краснодар, 25 ноября. МЧС РФ назвало причину сильного отлива в Азовском море. Оказывается, все дело в сильной сгонной волне.

«Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», — пояснил собеседник агентства РИА Новости.

Кроме того, он напомнил, что спасатели заранее предупреждали о возможном сгоне воды в выходные. Прогноз сбылся, и у побережья Приморска-Ахтарска море отступило примерно на 100 метров от прежней береговой линии. Местные активисты решили воспользоваться сильным отливом и очистить его от мусора.

Ранее эколог Дмитрий Глазов в эфире НСН рассказал о масштабах браконьерства в акватории Азовского моря. По словам специалиста, на побережье Черного и Азовского морей с начала 2008 года погибли более 70 дельфинов. Животные гибнут из-за сетей браконьеров. Много нарушителей в акватории моря появляется с украинской стороны.