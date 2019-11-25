Путин примет участие в открытии «Силы Сибири» через телемост

Москва, 25 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, примет ли лидер РФ Владимир Путин участие в открытии «Силы Сибири», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, примет ли участие Путин в мероприятии.

«Готовится телемост. Об этом договорились Путин и с председатель КНР Си Цзиньпин на своей встрече в Бразилиа. Возможно, если будут какие-то подвижки, мы вас проинформируем», — подчеркнул Песков.

По его словам, телемост будет организован между Путиным в Москве, Цзиньпином — в Пекине и участниками церемонии открытия «Силы Сибири» — в Сибири.

Церемония открытия «Силы Сибири» запланирована на 2 декабря 2019 года. Изначально газопровод планировали запустить 20 декабря, однако работы удалось завершить раньше срока.

«Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок топлива из Якутии в Приморский край и Китай. Соответствующий договор стороны подписали в 2014 году, его заключили на 30 лет. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре этого года в режиме телемоста запустят трубопровод «Сила Сибири» и таким образом дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что РФ занимает лидирующие позиции по поставкам нефти в Китай. Ушаков напомнил об успешной реализации проекта «Ямал СПГ», кроме того китайские партнеры вошли в число акционеров второго крупного проекта «Новатэка» — «Арктик СПГ-2». Москва и Пекин также развивают многоплановое сотрудничество в сфере мирного атома.