Эксперт объяснил, почему Путин не будет отдельно встречаться с Зеленским

Украина дала понять, что Минские соглашения выполнять не будет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Не в планах Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандского формата» в Париже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет «нормандский формат», так или иначе, в рамках «нормандского формата» все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются», — сообщил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планируется ли отдельная встреча с Зеленским.

Встреча глав государств в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабинет министров ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Кроме того, в офисе президента Украины тоже подтвердили дату встречи. Проведение саммита 9 декабря подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский потерял кредит доверия

По мнению Дмитрия Родионова, российскому лидеру пока нет смысла встречаться с Владимиром Зеленским ни лично, ни в каком-либо расширенном формате. Потому, что Зеленский за полгода своего нахождения у власти уже успел обанкротиться, растеряв данный ему как собственным народом, так и Европой и Россией беспрецедентный кредит доверия.

«Условия проведения саммита выполнены им условно: «формулу Штайнмайера» подписали, но косвенно дали понять, что выполнять ее, как Минские соглашения, не будут. И кто им что на это скажет? Если что, все спишут на собственно подписанта — Леонида Кучму, который никто и звать никак. Войска в Золотом и Петровском отвели далеко не сразу, но, говорят, на оставленные ВСУ позиции уже зашли националисты», — пояснил Дмитрий Родионов.

Кроме того, заметил эксперт, по поводу выполнения «Минска» Владимиру Зеленскому сказать нечего. Закон об амнистии они принимать не собираются, как и изменения в Конституцию.

«Закон об особом статусе они, так и быть, напишут (спасибо за «одолжение»), но без согласования с Донецком и Луганском. И выборы проведут, по словам Зеленского, только после «освобождения» территории. А по словам [министра иностранных дел Украины] Владимира Пристайко, еще и готовят «план Б» на случай невозможности реализовать «Минск» — от переписывания его пунктов (разумеется, опять же без учета мнения Донбасса) до проведения некоей «операции по поддержанию мира, не предусмотренной минским переговорным процессом», — добавил Дмитрий Родионов.

Политолог выразил уверенность, что Владимир Зеленский летит в Париж ни с чем. По сути, он продолжает курс бывшего президента Украины Петра Порошенко. Только тот всегда мог сослаться на то, что у него нет большинства в Верховной раде Украины; у Зеленского этого не выйдет.

«Похоже, российская сторона согласилась на эту встречу исключительно в порядке жеста доброй воли, как и с кораблями — чтобы лишить Киев возможности обвинять Россию в срыве переговоров. Ну, и заодно показать всему миру, что смена фамилии президента в Киеве без тотальной денацификации Украины ничего не изменит», — заключил Дмитрий Родионов.

«Формула Штайнмайера» после разведения вооружений на линии соприкосновения подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. И только потом уже на постоянной основе должен вступить в силу особый статус Донбасса.