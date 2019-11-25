Сенатор Цеков объяснил, почему украинцы не способны оценить перемены в Крыму

Украинцы не привыкли к масштабным строительным проектам; им психологически тяжело их воспринять. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Крым превращается в жемчужину

Украинцам крайне сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры на территории Крыма. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Украины Василий Волга.

Он сравнил ситуацию на российском полуострове с всесоюзной стройкой времен СССР. Кроме того, он подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено огромное количество электростанций. Сегодня российский полуостров вышел на самообеспечение, при этом экспортируя электричество в континентальную часть России.

«И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», — резюмировал Волга.

Ранее еще один бывший депутат Рады Евгений Балицкий рассказал, что Киев никогда не сможет вернуть Крым. Он посоветовал украинскому руководству навсегда забыть про бывшие территории и официально оформить это в рамках законодательства Украины. После Майдана и свержения власти в 2014 году Украина «ходит по Европе без штанов и попрошайничает».

Информационная атака

Как отметил Сергей Цеков, украинцы, которые приезжают в Крым, конечно, видят кардинальные изменения на полуострове в лучшую сторону. Те украинцы, которые смотрят российские информационные каналы, тоже знают о масштабных переменах. Однако основная масса украинцев находится в информационном вакууме.

«Они пребывают под влиянием масштабной информационной пропаганды украинских СМИ. Людям рассказывают небылицы об удручающей ситуации в Крыму, экономике, социальной сфере. Об этом на Украине также говорят националисты, и «представители» так называемой Автономной Республики Крым (выдуманный Киевом мифический орган власти, который не обладает никакими полномочиями и носит чисто идеологический характер. — Прим. ФАН). Вот эти люди говорят, что в Крыму ужасные условия, что, конечно же, не соответствует действительности», — пояснил Сергей Цеков.

По мнению сенатора, украинцы подвергаются тотальной информационной атаке. При этом даже сами украинские чиновники абсолютно не знают о том, что происходит в Крыму.

Политик рассказал, что украинцам в принципе психологически тяжело воспринять масштабные инфраструктурные проекты.

«На Украине не привыкли к таким стройкам. Они видят, что у них все разрушается — они живут в этих условиях. Украинцы, видя плачевное собственное состояние, переносят его на Крым. Это действительно так. Им психологически тяжело», — заключил сенатор Сергей Цеков.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Украинские власти по-прежнему считают полуостров своей территорией. Однако президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».