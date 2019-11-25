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Путин выразил глубокие соболезнования родным Людмилы Вербицкой

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Путин выразил глубокие соболезнования родным Людмилы Вербицкой

Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, скончавшейся накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Вербицкой, коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения: президент с большим уважением относился к Людмиле Вербицкой и часто с ней общался.

«Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — подытожил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Президент СПбГУ ушла из жизни в возрасте 83 лет.

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