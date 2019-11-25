Москва, 25 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которая должна расширить понятие самообороны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У Пескова поинтересовались, как в Кремле относятся к законопроекту, расширяющему пределы самообороны и допускающему даже убийство. Ранее сообщалось, что такую инициативу в Госдуму внесет ЛДПР. Песков оценил предложение Жириновского расширить понятие самообороны в РФ.

«Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет сформирована конкретная позиция», — подчеркнул Песков.

Напомним, Жириновский высказался за смягчение правил самообороны в России. Речь идет о внесении поправки в 37-ю статью Уголовного кодекса РФ, которую предлагается дополнить пунктом, где будет прописано, что «действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны».

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — комментирует возможную поправку Владимир Жириновский.

По словам председателя партии ЛДПР, в реальной жизни все сводится к тому, что оказать противодействие можно лишь вооруженному человеку, а защита от группы бандитов без оружия уже может привести к сроку. Жириновский ставит в пример американское законодательство, где прописана норма «Мой дом — моя крепость». Если любое лицо незаконно и против воли хозяина проникает на его жилплощадь, он должен осознавать, что его могут убить.

Он подчеркивает, что многолетняя статистика применения нормы в Америке показывает, что в 98% эпизодов жесткие меры самозащиты были полностью оправданны.

Согласно информации «Известий», «Единая Россия» готова тщательно изучить законопроект, а в «Справедливой России» его могут и поддержать. Противником поправки является только КПРФ, они не желают, чтобы «Россия копировала американские законы».