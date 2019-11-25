Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА

Москва, 25 ноября. Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом. Об этом заявил в понедельник журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос о том, что спортсмены РФ могут не попасть на токийские Игры-2020 в связи с базой данных, переданной ВАДА, Песков призвал дождаться финальных решений.

«Наши спортивные власти находятся в контакте, в дальнейшем будут находиться в контакте и взаимодействовать с ВАДА и международным спортивным сообществом», — подчеркнул он.

Летние Олимпийские игры пройдут в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Детальное обсуждение статуса российской организации запланировано на 9 декабря. РУСАДА уже признавалось не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Это привело к лишению организации ее статуса, который был восстановлен лишь осенью прошлого года.