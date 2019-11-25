Российские военные привезли продукты и школьные принадлежности жителям Даръа в Сирии

Российские военнослужащие провели новую гуманитарную акцию на территории населенного пункта Алькин в провинции Даръа. Местные жители получили 500 продовольственных наборов. В мероприятии принимал участие специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который прислал эксклюзивные кадры с места событий.

В составе продуктовых корзин гражданам были переданы мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Кроме того, учащимся местной школы были подарены рюкзаки для учебников и тетрадей. Параллельно с продовольствием местные жители могли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских врачей.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции. Данное мероприятие вызвало интерес у сирийских средств массовой информации. На месте проведения акции присутствовали журналисты ведущих телеканалов страны (Sama TV и Alikhbaria TV).

По окончании акции глава местной администрации и жители населенного пункта выразили свою благодарность организаторам мероприятия.

Официальный Дамаск через Сирийский арабский Красный Полумесяц накануне также направил в провинцию 9,5 тысяч продуктовых корзин и такое же количество мешков с мукой. Данный груз был распределен между населением девяти местных поселений.

Напомним, Даръа была освобождена летом 2018 года в результате операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ. Союзникам удалось выбить из юго-западного региона всех террористов «Джебхат ан-Нусры»1, «Исламского государства»1 (обе организации запрещены в РФ) и других исламистских бандгрупп в срок всего около месяца.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон также выдал гумпомощь населению поселка Эль-Мазраа в соседней провинции Эс-Сувейда. Акцию тоже освещал наш корреспондент. Продукты питания, кроме того, недавно также были доставлены сотрудниками ЦПВС жителям деревни эс-Санаубар в Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.