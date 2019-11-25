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Путин отправил в отставку прокурора на Алтае

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Путин отправил в отставку прокурора на Алтае

Москва, 25 ноября. Прокурор Республики Алтай уволен по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Приказом генерального прокурора РФ объявлен указ президента РФ в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что указ главы государства был подписан неделю назад, а 19 ноября был издан приказ надзорного ведомства об освобождении от должности Мылицына.

Причины досрочного увольнения не уточняются.

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Источник: Пресс-служба Генпрокуратуры России
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