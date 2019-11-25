Москва, 25 ноября. Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Никонов уточнил, что ее кончина — «невосполнимая утрата для нашей страны и мировой культуры». Как отметил руководитель комитета, президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была «красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником». В Госдуме назвали уход Вербицкой невосполнимой утратой для России и мировой культуры.

«Ее уход из жизни — невосполнимая утрата для всех, кто знал ее, для всей нашей страны, для Русского мира, для мировой культуры», — добавил он.

Никонов указал, что в наследство от Вербицкой остались ее труды и неизменная убежденность в том, что «весь мир заговорит по-русски!».

Ранее стало известно, что скончавшаяся накануне президент СПбГУ Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Как писала «Газета.ru», Вербицкая умерла в возрасте 83 лет. В последнее время она испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Людмила Алексеевна не смогла прибыть для получения премии за вклад в укрепление российской нации. Президент России Владимир Путин приехал к ученой в гости и лично вручил ей премию.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Людмилы Вербицкой выразила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Скончавшаяся накануне президент СПбГУ Людмила Вербицкая сохраняла в себе лучшие черты, присущие жителям города. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он напомнил, что Вербицкая была учителем для многих поколений студентов СПбГУ и всех жителей города, ее любили и уважали россияне.