Пассия Навального в МГД станет фигурантом уголовного дела из-за квартирных махинаций

Москва, 25 ноября. Депутат от партии КПРФ Екатерина Енгалычева может лишиться мандата за махинации с имуществом, которые она провернула перед выборами в Мосгордуму. О нарушениях со стороны политика рассказал известный журналист Андрей Караулов, автор программы «Момент истины».

По словам Караулова, в руки к нему попала копия заявления, которое написала сама Енгалычева. В нем она сама признается в нескольких преступлениях. Выяснилось, что в 2016 году ушел из жизни гражданский муж Енгалычевой Сергей Скуратов. Они были вместе четыре с половиной года. Скуратов являлся собственником нескольких квартир в Москве. После смерти мужчины владельцами недвижимости стали его родители, но женщина стала требовать, чтобы квартиры перешли к ней, и стала доказывать свои права на них в суде.

Коммунистка не постеснялась признаться, что все квартиры были куплены на ее деньги, а на Скуратова их оформили, просто чтобы скрыть. Такую схему Енгалычева провернула, потому что уже тогда собиралась избираться в МГД, поэтому понимала, что такое количество недвижимости, купленное на какие-то неясные деньги (зарплату женщина в тот момент получала в конверте), наверняка не вызовет доверия у избирателей. Караулов подчеркнул, всплывшие квартиры коммунистки наверняка обернутся лишением Енгалычевой депутатского мандата. Кроме того, по его словам, в отношении коммунистки могут возбудить уголовное дело.

Но вот еще одна интересная подробность. Продвигал коммунистку в МГД не кто иной, как одиозный блогер, глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. В сентябре через его «умное голосование» продвигалось 776 кандидатов, в итоге мандаты получили 145 человек, остается только догадываться, сколько еще «независимых кандидатов» Навального также переписывали левые квартиры на своих любовников, друзей и родителей, отмечает «Политика сегодня».