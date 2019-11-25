Путин проведет совещание с членами Совбеза

Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин проведет в середине дня совещание с членами Совбеза. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент [Путин] начинает ее (неделю. — Прим. ФАН) таким днем внутренних встреч и совещаний. Рутинный рабочий день. Без публичных мероприятий. Сегодня он проведет в середине дня совещание с членами Совбеза. Мы обозначим тематику», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, все остальное на сегодняшний день — рабочие мероприятия.