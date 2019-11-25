Примирение в Ливии возможно после освобождения Триполи от террористов ПНС

Триполи, 25 ноября. Мировому сообществу необходимо ознакомиться с реальным положением дел в Ливии после того, как Ливийская национальная армия освободила 90% территории страны от незаконных вооруженных и террористических группировок. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

Он добавил, что ответственность за происходящее в Ливии сейчас несут Турция и Катар. По его словам, доказательства, которые подтверждают, что Анкара оказывает поддержку террористическим группировкам, будут переданы в международный суд.

«Аль-Хувейдж также заявил, что после освобождения Триполи Ливия обратится к национальному диалогу и встанет на путь всестороннего примирения», — цитирует слова аль-Хувейджа Libyaschannel.

Ранее Египет и Марокко поддержали операцию ЛНА в Ливии: по итогам переговоров Абдель Фаттах ас-Сиси и Насер Бурита отметили большую роль Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара в борьбе с террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Напомним, ЛНА под руководством Хафтара начала антитеррористическую операцию в 2014 году. Благодаря действиям Ливийской национальной армии удалось освободить большую часть востока страны от террористических группировок и бандформирований. В апреле 2019 года Хафтар отдал приказ о начале новой фазы операции, одной из целей которой является освобождение Триполи от террористов так называемого Правительства национального согласия. Как сообщали СМИ, в борьбе с терроризмом также принимает участие ЧВК «Вагнера», однако подтверждений этой информации нет.

Активизация джихадистских группировок в Ливии началась в результате кризиса, разразившегося в стране в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи. В 2015 году было сформировано так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое по факту состоит из косвенно связанных между собой незаконных бандформирований. В их составе также действуют боевики запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Сейчас под контролем так называемого ПНС Ливии находятся город Триполи и еще несколько населенных пунктов на северо-западе страны. На востоке государства, в Тобруке, заседает избранный народом парламент — Палата представителей — и действует временное правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.