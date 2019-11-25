Силуанов заявил о позитивной динамике экономического роста в России

Москва, 25 ноября. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%.

Выступая в Совете Федерации, Силуанов отметил, что правительство РФ видит позитивную динамику экономического роста. Он также выразил уверенность в том, что «динамика роста экономики в этом году будет не ниже».

«Возможно, выше, чем мы спрогнозировали», — указал Силуанов.

Он напомнил, что в октябре темпы роста ВВП составили 2,2%. По словам первого вице-премьера, в России начинают работать национальные проекты и другие меры, цель которых заключается в стимулировании экономического роста.

Ранее Силуанов сообщил, что правительство России сохраняет прогноз по росту ВВП на 1,3% до конца текущего года. Он прокомментировал заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что по итогам текущего года ВВП страны, скорее всего, не превысит 1%. Министр финансов сказал, что правительство сохраняет старые оценки.

Как напоминает «Газета.ru», Совфед утвердил закон о федеральном бюджете на следующие два года.