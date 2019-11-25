В Госдуме рассказали, как Порошенко ответит за провокации в Крыму

Россия имеет все основания на предъявление претензий к Украине за провокации в Крыму через Международный суд в Гааге, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Юрий Олейников.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил о созыве весной международного общественного трибунала из-за устроенной украинскими военными провокации в Керченском проливе.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», — сообщил Молохов РИА Новости.

При этом инициатором выступает международная ассоциация «Таврида». По его словам, заседания трибунала планируется провести в одной из стран Латинской Америки либо Западной Европы. Как он утверждает, в нем будут «прокурор, судьи, защита», а также приглашенные эксперты.

Молохов подчеркивает, что данная процедура позволит публично разоблачить провокацию экс-президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что обсуждения будут проходить в несколько сессий по несколько дней каждая. Первую собираются провести неподалеку от места провокации.

Однако Молохов считает, что этот трибунал нельзя назвать полноценной заменой судебного процесса. Его целью является возможность повлиять на общественное мнение западных стран и «особенно стран третьего мира в пользу России».

Как отмечает Юрий Олейников, в России помнят все провокации, устроенные Петром Порошенко и его режимом в Крыму.

«Наша главная задача — развивать Крым и выстроить прагматичные, нормальные отношения с Украиной. Мы видели, что делал Порошенко. Также мы выступали с заявлениями и оценками его действий. Украинский народ тоже отнесся к его работе совершенно определенно. Поэтому сама Украина в этом разберется. Сейчас там заводится целая серия уголовных дел по его деятельности. Для нас это не главная задача. Депутат от Крыма Наталья Поклонская, которая хорошо знает правовые особенности всех этих агрессивных действий со стороны Украины, будет этими вопросами заниматься», — заявил Олейников в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом парламентарий подчеркнул, что Россия имеет право на подачу иска к Украине в Международный суд в Гааге за все провокации в Крыму.

«Мы имеем все основания на это. Был целый набор действий, начиная от водной блокады и заканчивая энергетической. Кроме того, Украина забрала все базы данных», — сообщил собеседник ФАН.

В ноябре 2018 три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Их экипажи не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и 24 моряка ВМСУ были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал задержанных моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования продлили на четыре месяца — до 25 августа.

После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью перекрыла поставки воды по каналу. До этого Крым получал до 85% пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В середине августа крымские политики развеяли миф, что полуостров якобы страдает от украинской водной блокады. Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основные проблемы по бытовому водоснабжению населения региона решены. В ближайшие пять лет в республике будут работать над тем, чтобы снабдить качественной водопроводной бытовой водой всех крымчан.

Напомним, весной 2014 года Крым стал субъектом России. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум. По его итогам более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, украинские власти продолжают считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение региона в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.