Сирия, 25 ноября. Одиннадцатый патруль Турции и РФ приступил к работе на севере Сирии. Взрыв прогремел в пустынном районе на юго-востоке Хомса. САА освободила еще один город на юго-востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Умм аль-Халахиль на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: усилила активность к западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на юго-востоке провинции Хомс.

Курдские вооруженные группировки: заявили о разминировании мотоцикла в городе Хасака.

ВС Турции и протурецкие силы: приступили к патрулированию приграничных районов на севере САР совместно с военной полицией РФ.

Провинция Алеппо

После активизации столкновений на юге Идлиба боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1*** интенсифицировали боевые действия на линии разграничения сил с правительственными войсками на западе Алеппо с целью отвлечения внимания Сирийской арабской армии (САА) на этот фронт. Агентство новостей The Wall Will Fall опубликовало интервью с одним из местных жителей, проживающих поблизости от мест базирования джихадистов. Сириец по имени Махмуд отмечает, что боевики регулярно ведут снайперский огонь по населению. Кроме того, угрозу представляют множество мин и СВУ, заложенных радикалами. Большинство из них начинены осколками, стеклом и металлическими предметами. По словам Махмуда, в результате одного из последних ракетных обстрелов боевиков был уничтожен жилой дом. Таким образом, боевики продолжают провоцировать войска САР на ответные действия.

Провинция Хомс

Поступила информация о том, что сегодня ночью прогремел взрыв на юго-востоке провинции Хомс. Согласно данным военного источника в сети Twitter (jisrtv), детонировало СВУ, заложенное в автобусе с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). По предварительным сведениям, один из солдат правительственных сил был убит, еще один получил ранения. Инцидент имел место недалеко от дамбы Аль-Ваер. Предполагается, что транспортное средство было заминировано боевиками так называемых спящих ячеек «Исламского государства», присутствие которых все еще сохраняется в пустынных районах Бадии аш-Шам. Напомним, военные многие местные активисты связывают вылазки ИГ1 в данном районе с близостью американской базы «ат-Танф» и «безопасной зоны», периметр которой составляет 55 километров. Как известно, на оккупированной США территории дислоцируются силы спонсируемой Вашингтоном группировки «Магавир ат-Таура», также не раз поступали свидетельства нахождения здесь террористов ИГ.

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжаются боевые вылеты российских ВКС. Как передает Twitter-канал (mohmad_rasheed), военные самолеты ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по расположениям исламистов в окрестностях города Маарет ан-Нуман. Также авиация РФ действовала в районе населенных пунктов Кафрума и аль-Хасс, сообщает медиапортал Aleppo Media Center. Тем временем части Сирийской арабской армии (САА) продолжили развивать наступление на юго-востоке Идлиба. По сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), в результате последних столкновений под контроль правительственных подразделений перешел населенный пункт Умм аль-Халахиль. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что джихадисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам» уже предпринимают попытки контратаки на данном направлении.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о том, что сотрудники курдской «милиции» «Асайиш» обнаружили заминированный мотоцикл в одном из районов административного центра региона. Отмечается, что мощность взрывного устройства составляла пять килограмм тротила. К счастью, его детонацию удалось предотвратить. В попытке организации взрыва подозреваются террористы подпольных групп «Исламского государства», члены которых нередко совершают вылазки в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и других курдских бандформирований.

Между тем Министерство обороны РФ заявило о начале работы одиннадцатого российско-турецкого патруля на севере САР сегодня в 10.00. Объединенные силы российской военной полиции и ВС Турции осуществляют мониторинг обстановки вдоль границы по маршруту от населенного пункта Дейрун-Ага. Напомним, союзники договорились о совместном патрулировании безопасной зоны в рамках меморандума от 22 октября, который был подписан после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

1 Организация запрещена на территории РФ.