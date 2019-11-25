Медведев прекратил полномочия гендиректора РЭО

Москва, 25 ноября. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев распорядился досрочно прекратить полномочия генерального директора реализующего реформу системы обращения с отходами «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующий документ размещен в понедельник на сайте правительства РФ.

Прекратить досрочно полномочия генерального директора предприятия по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Российский экологический оператор» Буцаева, сообщает «Газета.Ru».

На прошлой неделе об отставке Буцаева с поста, который он занял этой зимой, сообщили источники ТАСС.