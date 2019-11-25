В Госдуме призвали ФСБ проверить сотрудничество Дениса Короткова из «Новой газеты» с ИГИЛ

Сотрудники ФСБ должны инициировать тщательную проверку цепочки взаимоотношений западных спецслужб с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, а также проверить связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Связь с ИГИЛ

Ранее ФАН выпустило первую часть масштабного расследования, согласно которому Коротков сотрудничает с террористами «Исламского государства», а также получает финансирование от Ходорковского.

Первые слухи о том, что Денис Коротков сотрудничает с террористами «Исламского государства», появились еще 10 сентября 2017 года. Тогда Telegram-канал Directorate 4 опубликовал весьма необычную фотографию.

«Вчера на одном из трупов убитых в районе Дейр-эз-Зора боевиков ИГ1 нашлось весьма интересное чтиво — распечатка на официальных бланках органов ИГ «слива» по «группе Вагнера», опубликованного на «Фонтанка.ру». Рядом валялись пособия ИГ по военной медицине и другие документы «диуана армии» («министерства обороны» — на местный лад), детский рисунок и разнообразный хлам, который также нашли на телах двух убитых исламистов», — сообщил канал.

Но примечательно то, что среди распечаток неожиданно был найден мобильный телефон Короткова. Это явно не тянет на совпадение. Как минимум журналист мог контактировать с ИГИЛ1 для создания своих «сенсационных расследований» о ЧВК «Вагнера».

Короткову не привыкать работать с террористами и радикалами. Ранее ФАН уже писало, что «Новая газета» и Коротков сотрудничают с экстремистским движением «Артподготовка» (запрещена в РФ). При этом он активно распространял фейки и ложь, очерняя сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Именно Коротков опубликовал в открытом доступе личные данные российских добровольцев, военных летчиков, которые выполняли боевые задачи в Сирии, помогая Дамаску в борьбе с ИГИЛ. Это привело к тому, что террористы предприняли попытку совершить нападение на жен и детей российских летчиков, однако это покушение было предотвращено силами ФСБ.

В интересах западных спецслужб

Как отметил Виталий Милонов, сам по себе Коротков никак не мог обладать информацией о деятельности российских добровольцев и летчиков — ее ему передавали.

«Если журналист занимается законной деятельностью, то сам получить такую информацию он не может. Никак. Поэтому необходимо выяснить, каким образом наша либеральная журналистика используется как канал специальных операций для западных спецслужб по тому, чтобы способствовать уничтожению наших военных, раскрывать их данные. Эта информация — предательство Родины. Настоящая измена. Публикация данных военных, которые защищают россиян от действий боевиков за пределами нашей страны, — это очень плохо. В Соединенных Штатах за аналогичные действия предусматривается очень суровое наказание», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению депутата, российским правоохранительным органам в рамках закона необходимо провести тщательное расследование о том, как эта информация попадает в руки либеральных журналистов, кто ее им дает. Виталий Милонов выразил уверенность, что это работа западных спецслужб для раскрытия конфиденциальных деталей и использования ее в качестве элементов политической войны с Россией.

Согласно нашему расследованию, Денис Коротков работал с «Исламским государством» по заказу Михаила Ходорковского. Ходорковский, сотрудничая с американскими спецслужбами, оплачивал командировки российских либеральных журналистов на базу «Исламского государства». Беглый олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с ИГ и антироссийскую пропаганду. Официальный заработок Короткова значительно меньше тех сумм, на которые он жил. Большие деньги у Короткова появлялись после европейских форумов, которые были организованы Михаилом Ходорковским.

«У Ходорковского на лбу написано, что он работает не в интересах России. Ходорковский — беглый ворюга, которого отпустили, чтобы не держать этот источник зловонья у себя на территории. Естественно, Ходорковский — это человек, который полностью под контролем западных спецслужб. Он получил от них невиданный иммунитет. Сейчас Ходорковский — это новый Власов, который добровольно пришел к предательству Родины», — добавил Виталий Милонов.

По мнению депутата, Коротков и «Новая газета», а также прочие либеральные издания, используя «мандат журналиста», в открытую ведут не оппозиционную, а откровенно противозаконную деятельность против России. ФСБ должна инициировать тщательную проверку цепочки взаимоотношений западных спецслужб с олигархом Ходорковским и «оппозиционным» журналистом Коротковым.

«Это не политическое противостояние внутри России, это тщательно скоординированная деятельность по дестабилизации ситуации внутри Российской Федерации и реализации революционных сценариев», — заключил Виталий Милонов.

1 Организация запрещена на территории РФ.