Москва, 25 ноября. Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский назвал человека, виновного в развале популярного шоу. По его словам, это нынешний руководитель коллектива Евгений Орлов.

Нетиевский рассказал, кто развалил «Уральские пельмени». Как уточнил юморист, сегодня у команды нет ни продюсера, ни капитана, который бы мог «вести корабль». Оставшиеся в коллективе артисты полностью доверились Орлову.

Как считает Нетиевкий, это большая ошибка. По данным StarHit, Нетиевский назвал Орлова «клопом, который присосался и просто выкачивает из команды деньги».

«Больно видеть, как разваливается коллектив. Увы, у процесса есть инициатор. В любом случае, я люблю всех, с которыми мы прожили вместе большую часть наших жизней и не самую плохую, надо сказать, часть», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд, потребовав, чтобы участники коллектива вернули займы на 68,8 миллиона рублей. Об этом расказала официальный представитель продюсера шоу Ольга Куликова.

По ее словам, деньги комикам были выданы заместителем гендиректора компании «Идея Фикс медиа» Евгением Орловым 12 мая 2016 года. Поскольку он не мог выплачивать более пяти миллионов рублей без одобрения акционеров, Орлов якобы разбил общую сумму в 68,8 миллиона рублей и выплатил каждому из участников «Пельменей» по 4,9 миллиона рублей. При этом с ними было заключено 14 договоров о погашении суммы займов за счет «результатов творческого труда артистов». Теперь же Нетиевский просит суд признать эти документы недействительными и взыскать выплаченные юмористам средства.

Арбитражный суд Москвы возбудил производство по делу против членов «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Сергея Калугина, а также Евгения Орлова о признании недействительными лицензионных договоров о взаимозачете займов по 10 миллионов рублей каждому.

Напомним, что изначально коллектив «Уральские пельмени» был командой КВН, которая снискала огромную популярность и даже становилась чемпионом Высшей лиги в 2000 году. Второе рождение «Пельменей» произошло в 2009 году, когда комедианты запустили собственное шоу на телеканале СТС.