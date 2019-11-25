Генконсул Японии рассказал, с чем его соотечественники ассоциируют Россию

Южно-Сахалинск, 25 ноября. Японцы обычно ассоциируют Россию с храмом Василия Блаженного, Эрмитажем и Байкалом. Об этом рассказал генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно.

«Могу ответить, не боясь ошибиться, что у многих японцев Россия ассоциируется с храмом Василия Блаженного и Эрмитажем. Говоря о регионах, мне кажется, что многим японцам на ум приходит Байкал», — сказал японский дипломат.

Кроме того, Кадзухиро Куно сообщил, что среди жителей его родной страны пользуются популярностью балет и цирк. По словам дипломата, существуют японцы, которые специально едут в нашу страну, чтобы заниматься балетом и музыкой.

Сам Кадзухиро Куно признался, что любит российскую оперу и литературу. Японский дипломат проходил стажировку в академии МИД РФ и читал произведения Александра Пушкина, Антона Чехова, Александра Островского, Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского.

Ранее генконсул Японии рассказал об отношении к российской традиции пить водку при знакомстве. Он отметил, что это великолепный обычай, позволяющий подружиться с людьми, с которыми ты только что познакомился. При этом японский дипломат сообщил, что хотел бы следовать данной традиции с осторожностью в связи с возрастом. Также в интервью РИА Новости Кадзухиро Куно подчеркнул, что в России есть много теплых обычаев.