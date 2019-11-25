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Ученые нашли способ с точностью до 99% определять рак по капле крови

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Ученые научились с точностью до 99% определять рак по капле крови

Токио, 25 ноября. Японская корпорация Toshiba разработала метод диагностики онкологических заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие рака с точностью до 99%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление компании.

Отмечается, что в основе этого метода лежит обнаружение типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяющих в кровь раковые клетки. Для того чтобы провести исследование, нужна всего лишь капля крови и около двух часов времени. Для такой диагностики японские специалисты разработали портативный гаджет с вмонтированным чипом.

По имеющимся данным, анализ может зафиксировать наличие 13 видов рака, в частности желудка, печени, груди, поджелудочной железы, пищевода, а также мочевого пузыря. Эксперты обратили внимание на то, что тест может определить наличие заболевания даже на самых ранних фазах. В корпорации рассчитывают, что через несколько лет, по окончании всех необходимых испытаний, такой метод диагностики будет применяться во всех странах, сообщает «Газета.Ru».

Ранее российский врач-онколог назвал способы снижения риска заболеть раком.

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Источник: ТАСС
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