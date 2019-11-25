Вайкуле рассказала, как поела суши с Пугачевой, но от алкоголя отказалась

Москва, 25 ноября. Лайма Вайкуле и примадонна российской эстрады Алла Пугачева наелись суши перед вручением латвийской звезде премии «Золотой граммофон». Посиделки были «интеллигентные»: от употребления алкогольных напитков и танцев на столе звезды отказались.

«Мы просто интеллигентно посидели. Ели суши. А вот алкоголя не было – мы с Аллой не выпиваем. Никогда», — заявила Вайкуле.

Она напомнила, что скоро Новый год, а «как встретишь его, так и проведешь потом».

«Так что мы теперь ведем здоровый образ жизни», — цитирует ее портал «Дни.ру».

«Золотой граммофон» Вайкуле получила за вклад в развитие российского шоу-бизнеса. Награде Лайма очень обрадовалась и исполнила со сцены Кремлевского дворца свой новый хит «Муму».

Певица также поделилась и своими планами на будущее. По ее словам, у нее очень много идей, сейчас полным ходом идет подготовка к «Рандеву-2020». Праздник пройдет 24–26 июля 2020 года в концертном зале «Дзинтари». Планируется и большое выступление в России. 1 марта Лайма даст сольный концерт в Кремле. Поддержать ее, разумеется, придет и Алла Борисовна.

Ранее, правда, некоторые деятели российского шоу-бизнеса попросили латвийскую певицу не приезжать в Россию после ее заявлений о том, что европейцам запрещено посещать Крым, поэтому она не поедет гастролировать на полуостров «ни за какие деньги». За эти слова на певицу обрушился поток критики. Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал ей совсем не приезжать в Россию, пишет НСН.