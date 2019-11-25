В Китае девушка сломала 10 ребер во время кашля

Пекин, 25 ноября. Жительница Китая сломала 10 ребер во время приступа кашля. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в провинции Чжэцзян.

По информации Daily Mail, 20-летняя девушка обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой части грудной клетки. Пациентка рассказала, что страдает приступами сильного ночного кашля из-за астмы. По результатам диагностики врачи выяснили, что у девушки сломаны 10 ребер. Исследование также показало, что у пациентки — слишком низкая плотность костей из-за крайне низкого уровня кальция и фосфора в крови, и наблюдается дефицит витамина D.

Как передает «Газета.Ru», оказалось, что девушка постоянно пользуется кремом от загара и старается редко выходить на улицу. Это и привело к дефициту витамина D. Такими методами девушка пыталась добиться более светлого оттенка кожи.