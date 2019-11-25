Эксперты назвали разрушающие жизнь привычки

Москва, 25 ноября. Эксперты назвали привычки, которые могут разрушить жизнь, и объяснили, как от них избавиться.

Привычки, которые постепенно становятся частью нашей жизни, на первый взгляд кажутся безобидными, но нередко они могут наносить колоссальный вред организму. Так, однообразие и рутина могут негативно повлиять на психическое состояние человека и его общее самочувствие. Для того, чтобы не дать места в своей жизни обыденности, лучше всего радикально поменять расписание. Однако если сделать этого не удается, то нужно разнообразить свои будни приятными мелочами: сходить в кино или театр, найти увлечение творческого характера (вязание, шитье, рисование, танцы).

Интернет также негативно влияет на психику и самочувствие. Именно многочасовое времяпрепровождение со смартфоном в руках может стать причиной развития физических недугов. Нужно заставлять себя отказываться от гаджетов, подчеркивают психологи. По их словам, каждый человек должен находить в себе силы и выключать смартфоны. Лучше отправиться к подруге в гости или заняться спортом. Живое общение никогда не заменит виртуальное, отмечает Planet Today.

Также нужно избавиться от переживаний без повода и правильно расставлять приоритеты. Специалисты отмечают, что необходимо вычеркнуть из жизни такую привычку, как затягивание времени. Лучше сразу выполнить дело, не откладывая его на потом. Еще одна привычка, от которой каждый человек должен избавиться, — это неумение говорить «нет». Угождать окружающим всегда и без ущерба своему состоянию и психике не получится, поэтому нужно научиться в определенных ситуациях отказывать.

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