В «ЖКХ Контроль» назвали главные проблемы капремонта в России

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что обычные жители в основном исправно платят за капитальный ремонт, в отличие от юридических лиц и некоторых представителей органов власти.

Член Общественной палаты РФ и заместитель председателя Общественного совета Минстроя России дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором коснулась в том числе такой темы, как капремонт. Уже достаточно долгое время та широко обсуждается в обществе и на просторах Сети и гораздо чаще критикуется, нежели поддерживается.

— Светлана Викторовна, по вашему мнению, введенное в нашей стране семь лет назад такое понятие, как капитальный ремонт жилых домов, оправдало себя, если честно?

— Знаете, [после этого] где-то хотя бы какой-то ремонт пошел, а до этого же как бы вообще ничего не происходило. Насколько эффективно все делается — дело другое. Есть, конечно, немало вопросов внутри самой темы капитального ремонта. Прежде всего это качество планирования, потому что многие [на местах] сделали свои программы так, что проведение капремонта у них перенесено на 10 лет вперед, на 20...

— Ага, когда дом уже рухнет…

— Ну, рухнет он или не рухнет — это второй вопрос. Технический. Самое главное, что деньги они собирают сейчас, а ремонтировать собираются потом. В связи с этим есть целый ряд региональных операторов, на счетах которых скопились довольно приличные деньги, которые они не расторговывают.

— То есть, проще говоря, ничего не делают.

— Да, эти деньги лежат мертвым грузом. Второе — это качество исполнения программы. Целый ряд регионов не выполняет даже самими собой поставленные планы. И, к сожалению, они пытаются еще и подтасовывать. Например, задним числом оформлять какие-то решения собраний (общих собраний собственников. — Прим. ФАН), чтобы перенести [проведение капремонта] на более поздний период. В Твери вот есть целые группы таких домов. Их не ремонтируют, они вообще исчезают из программы и потом больше нигде не появляются. Такое происходит не только в Твери, но тут одна из самых сложных ситуаций.

— И это еще не все, насколько я понимаю?

— Третья проблема — финансовое обеспечение программ. Потому что в подавляющем большинстве регионов взносы ниже реальных потребностей. Вот в Москве не испытывают проблем с деньгами. Во всех остальных [местах], если реально качественно делать [капремонт], там же жесточайший дефицит. Вообще, тема финансовой устойчивости фондов капитального ремонта очень болезненная. Помню, в прошлом году я, будучи в Магадане, посмотрела там объем обязательств по расторгованным контрактам. Он был в четыре раза больше сборов! Даже подумала, что не хотела бы я быть руководителем ФКР в Магаданской области.

— А власти должны помогать деньгами в этом деле?

— По закону регион несет субсидиарную ответственность за выполнение программы. Теоретически он должен софинансировать эти фонды. Однако такие решения приняли всего порядка 29 субъектов РФ. А в остальных [ведут себя] как страусы: думают, что голову в песок — и все как-нибудь само рассосется. И начинают строить все эти «пирамиды». Выполняют, например, для демонстрации того, что что-то делается, дешевые виды работ типа ремонта крыши. А вот дорогие, такие как ремонт [и замена] лифтов или фасадов, откладывают на более поздние сроки. Сейчас, кстати, Минстрой России прилагает определенные усилия для того, чтобы как-то сбалансировать эти финансовые обязательства. И регионы что-то пытаются предпринять. Но по-хорошему у них могут быть только два решения. Либо увеличение взносов [с жителей], либо обеспечение софинансирования. А ведь нехватка средств напрямую связана с качеством капремонта. Часто перед многими стоит такая большая дилемма — что делать с домами, которые уже на аварийной, так сказать, грани, с высокой степенью изношенности...

— Им уже лет по 50-60, а то и больше.

— Да-да. Денег на самом деле надо в них вкладывать существенно. При этом эффект не очень велик. И главное, что средства-то эти — заимствованные. Если все они в общем котле, то фактически «занимаются» у других домов, и в ближайшие там лет 50 деньги им, этим домам, могут и не вернуть. Потому что неоткуда будет. И вопрос: что делать с такими домами. Надо ли их ремонтировать в первую очередь и тратить на это бешеные деньги? Или не ремонтировать, и они развалятся. Ну, вот та же Москва как бы начала программу реновации именно по этой причине. Потому что такие дома дешевле снести…

— …чем ремонтировать?

— Конечно. А вот все остальные [регионы] мучаются. Минстрой России, когда пытался разработать в нацпроекте новые, постоянно действующие, инструменты переселения людей из жилья, непригодного для проживания (сейчас это так формулируется), то предлагал ввести отдельную категорию ветхих домов и ремонтировать их по отдельной программе. Но, честно говоря, даже я возражала против этого, потому что там были определенные «засады». Некоторые регионы, как, например, та же Тверь, запросто могли «скинуть» туда все дома и сделать в них ограниченный ремонт. В общем, в федеральном масштабе сейчас данная тема ушла. Но при этом у регионов осталось право выделять такие дома в свою программу, и некоторые из них реально этим воспользовались. В Перми, в Тюмени — они действительно выделили ветхие дома в отдельную статью. К слову, в Перми участников программы софинансируют из бюджета.

— То есть там собирают с жильцов плюс идет финансирование со стороны властей?

— Да.

— А если говорить о собираемости с жителей. Я так понимаю, учитывая всю эту критику, она очень низкая?

— Она очень высокая.

— Серьезно?

— У нас отличная собираемость. Боюсь ошибиться, но сейчас по капремонту она порядка 95%.

— То есть люди исправно платят?

— Люди в основном платят прекрасно — все хорошо у них. У нас самые большие неплательщики — это органы власти, которые не платят за свои муниципальные квартиры, и это вообще позор, и юридические лица.

Светлана Разворотнева также рассказала о том, что, по ее мнению, введение в России так называемой «мусорной реформы» с начала 2019 года было преждевременным.

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