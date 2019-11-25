Стилист объяснил, как ему удалось заставить Волочкову сменить имидж

Москва, 25 ноября. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в начале текущего месяца поразила поклонников новым имиджем, на смену строгой укладке танцовщицы пришла современная челка. Фотографию в новом образе артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Стилист Павел Назаров рассказал, как у него получилось уговорить Волочкову пойти на смелый эксперимент.

«Изначально Настя была в сомнениях, я думаю, даже сопротивлялась. Настя очень рьяно отстаивала длину своих волос», — объяснил имиджмейкер.

Назаров отметил, что поклонники видят артистку только «с зализанными и загеленными волосами», передает Пятый канал.

Сама экс-прима Большого театра выразила уверенность, что в новом образе она будет привлекать к себе еще больше внимания.

Фолловеры Волочковой сошлись во мнении, что артистке очень к лицу новый образ. Они поблагодарили ее за эксперимент и призвали не возвращаться к прежней прическе. При этом поклонники попросили танцовщицу набрать пару килограмм, поскольку она «совсем исхудала».

«Вам в новом образе гораздо лучше! Все эти искусственные хвосты уже не в моде», — отметила msubbotina23.

Ранее сильно похудевшая Волочкова рассказала о своей экстремальной диете. Как призналась артистка, избавиться от лишних, по ее мнению, килограммов удалось благодаря изнурительным репетициям.