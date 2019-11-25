Москва, 25 ноября. Шведские ученые из Каролинского института узнали, влияет ли группа крови на риск развития онкологических заболеваний. Специалисты изучили несколько тысяч медицинских карт пациентов, собранные за 25 лет. Их интересовала группа крови пациентов и диагноз.

Ученые назвали самую уязвимую перед раком группу крови. Как передает Discover24, проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что минимальный шанс развития онкологических заболеваний имеют обладатели второй группы крови. По их словам, это правило работает только в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни и не имеет пагубных привычек. Больше всего больных раком было выявлено в списке людей с первой группой крови. Эксперты подчеркнули, что эту вероятность также можно снизить, если вести здоровый образ жизни.

Они подчеркнули, что сильнее всего риск развития рака повышают алкоголь и сигареты.

Ранее онколог назвал способы снижения риска заболеть раком. Можно снизить риск заболевания раком, если контролировать свой вес. Об этом рассказал онколог, доктор медицинских наук и профессор Николай Жуков.

Одним из факторов риска заболеваемости онкологией эксперт назвал лишний вес. По словам Жукова, он заметно увеличивает шансы возникновения злокачественных опухолей.

Он отметил, что и у мужчин, и у женщин проблема избыточного веса значительно повышает риск рака толстой кишки, почек, желудка, поджелудочной железы и печени.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, врач советует вести здоровый образ жизни — употреблять больше пищи, богатой клетчаткой, не курить и не злоупотреблять алкоголем. Соблюдение этих рекомендаций облегчит задачу контроля веса и, следовательно, снизит риск возникновения онкологии. Кроме того, чтобы не «заработать» рак, специалист рекомендует держаться подальше от источников канцерогенов, например, химических производств и перегруженных автотрасс, а также отказаться от загара на солнце и тем более в солярии.

В качестве еще одного совета Жуков выделяет соблюдение режима сна и бодрствования.