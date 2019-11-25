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Глава РАН призвал сделать ЕГЭ более творческим

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Глава РАН призвал сделать ЕГЭ более творческим

Томск, 25 ноября. Систему единого госэкзамена (ЕГЭ) в российских школах необходимо усовершенствовать и начислять выпускникам дополнительные «творческие» баллы. К этому призвал президент РАН Александр Сергеев на встрече с ректором Томского госуниверситета (ТГУ) в Томске.

Во время беседы Сергеев затронул вопрос организации ЕГЭ. Он отметил, что в 11-м классе подросткам «нужно шире смотреть на мир», однако дети вместо этого концентрируются на зубрежке. По мнению Сергеева, такое положение вещей — неправильно.

«Нам нужно тренировать и воспитывать креативное начало… Система ЕГЭ на это не заточена. Нужно дополнительно это давать. Может, баллы не просто суммировать, а ввести часть ЕГЭ, которая набирается за творческие вещи, например, за участие в научной работе, еще что-то», — цитирует слова президента РАН РИА Томск.

Ранее классный руководитель премьер-министра России Дмитрия Медведева, учитель химии Нина Ерюхина заявила, что советская система образования была лучшей. Педагог раскритиковала ЕГЭ и подчеркнула, что с ней согласны многие учителя.

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Источник: РИА Томск
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