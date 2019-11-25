Twitter запретил «Хорошие новости» из России

Москва, 25 ноября. Официальный аккаунт проекта «Хорошие новости» был заблокирован администрацией социальной сети Twitter.

Впервые Twitter без объяснения причин применил санкции в отношении аккаунта, который рассказывает посредством видео об основных достижениях в экономике России, науке, культуре, спорте и социальной сфере. Например, в октябре количество просмотров публикаций превысило 6,18 млн.

Подписчиками аккаунта в Twitter были министр культуры РФ Владимир Мединский, известный российский телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн, Ольга Пушкина, Сергей Боярский.

Также хорошими новостями об успехах российской экономики и науки интересовались политики Юрий Шувалов, Аркадий Дворкович, Александр Торшин, Владимир Кононов, журналисты Дмитрий Стешин, музыканты Олег Газманов и Джиган, члены Общественной палаты РФ Илья Ремесло и Павел Пятницкий.

«Посмотрели ленту, похоже, дело в том, что мы перед блокировкой посмели сообщить, что рост промышленного производства в России по итогам года превысил показатели США и других мировых держав, или что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2%. Проекту всего несколько месяцев, но только в октябре хорошие новости в Twitter получили более 6 миллионов просмотров», — сообщили авторы проекта в своем Telegram-канале.

Также в сообщении говорится, что администрация соцсети Twitter даже не направила официального уведомления и не назвала причины блокировки.

Социальная сеть Twitter не первый раз блокирует «неугодные» аккаунты, проявляя тем самым цензуру и нарушая свободу слова.

Так, ранее были удалены и заблокированы несколько страниц блогеров, которых обвинили в hate speech. А в конце июля текущего года Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии за критику псевдогуманитарной организации «Белые каски».