Новую скоростную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

Москва, 25 ноября. Будущую скоростную трассу Москва — Казань, которую планируют построить к 2027 году, могут в перспективе продлить до Владивостока. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва — Казань. — Прим. ФАН) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — рассказал Петушенко порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Глава «Автодора» напомнил, что компания была создана для формирования сети скоростных магистралей, связывающих север и юг России, а также запад и восток. По словам Петушенко, коридор с севера на юг ограничен морями, поэтому в данном направлении уже некуда развиваться. Он подчеркнул, что реконструкция и строительство дорог от Финляндии через Петербург, Москву, ЦКАД и далее в Крым и на Краснодарское побережье будут закончены к 2022 году.

Как отметил Петушенко, возможность продления скоростной автотрассы до Владивостока зависит от социально-экономического развития России, передает НСН. Сейчас «Автодор» разрабатывает стратегию создания опорной сети скоростных магистралей до 2035 года.

«Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать есть, дорабатываем вопросы экономического характера», — сообщил глава госкомпании.

Трассу Москва — Казань будут строить в четыре этапа. Первые два отрезка — участок, связывающий Москву с Владимиром, и южный обход Казани — начнут строить уже в 2020 году, пишет «Газета.ру». Общий объем финансирования скоростной магистрали составит 730 миллиардов рублей. Протяженность дороги составит 729 километров, передает KP.RU. Трассе хотят присвоить обозначение М-12.

Ранее Минэкономразвития предложило построить дорогу от столицы до Владимира, а также расширить трассу Москва — Уфа, чтобы сэкономить на строительстве магистрали Москва — Казань. Минтранс и «Автодор» не поддержали данное решение и выступили за строительство новой трассы.