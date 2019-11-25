В России могут изменить требования к кадастровым инженерам

Москва, 25 ноября. Специалистов по кадастру, которые успешно трудятся в данной сфере и уже сдали квалификационный экзамен, могут освободить от обязанности получать профильное высшее образование. Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен внести на рассмотрение в Госдуму 25 ноября.

В пояснении к законопроекту указано, что с 2007 года в сфере кадастра разрешили работать гражданам не только с высшим, но и с соответствующим средним профессиональным образованием. Последние в основном трудятся в сферах картографии, прикладной геодезии, землеустройства, аэрофотогеодезии, а также занимаются маркшейдерским делом. Эти специалисты уже успели зарекомендовать себя как успешные профессионалы.

Однако в 2015 году были приняты поправки, которые запрещают работать в кадастровой сфере без соответствующего высшего образования. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2020 года. По словам Кутепова, с одной стороны это правильный подход, однако изменения не учитывают, что работающим специалистам трудно найти возможности для обучения в вузе.

«Получить высшее образование — это значит потратить деньги семейного бюджета только для того, чтобы «подтвердить» и так имеющуюся квалификацию и практический опыт кадастрового инженера», — приводит цитату из пояснительной записки «Парламентская газета».

Также Кутепов напомнил, что в некоторых регионах РФ проблематично учиться в вузе без отрыва от работы. По указанным причинам сенатор предложил включить профильное образование в список требований только для тех, кто начинает работать в кадастровой сфере, и не делать диплом вуза обязательным для профессионалов, которые уже успешно трудятся в данной области.

Требования к кадастровым инженерам определяются статьей №29 российского закона «О кадастровой деятельности». Согласно документу, кадастровый инженер обязан иметь высшее образование по одной из специальностей из списка, утвержденного правительством, а также быть гражданином РФ, сдать квалификационный экзамен, пройти стажировку в течение двух лет и иметь страховку ответственности кадастрового инженера.