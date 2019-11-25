Генконсул Японии рассказал об отношении иностранцев к русской водке

Южно-Сахалинск, 25 ноября. Генконсул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно рассказал об отношении к обычаю в РФ пить водку при знакомстве. По его словам, в России много теплых традиций.

«Обычай пить водку, говоря тосты, является великолепной традицией, основанной на понимании человеческого ума, которая позволяет подружиться с людьми, с которыми ты познакомился только что», — подчеркнул он.

Генеральный консул уточнил, что иностранцам иногда тяжело употреблять спиртной напиток. Как пишет РИА Новости, он попросил отнестись к нему с пониманием, так как «возраст уже дает о себе знать».

Ранее российский космонавт Максим Сураев рассказал, как иностранные космонавты относятся к обряду благословения, который проводят перед вылетом на орбиту Земли. Ракету освещает священник за два часа до старта миссии. Перед вылетом каждый космонавт может исповедаться и причаститься. По словам Сураева, это все добровольно.

Батюшка окропляет космонавтов святой водой перед выходом на стартовую площадку. Иностранные космонавты воспринимают церковное таинство спокойно. Некоторые просят, чтобы их не трогали.

Но насильно никого не заставляют причащаться, добавил Сураев. По словам настоятеля храма Георгия Победоносца на Байконуре Сергия, большинство иностранцев даже приветствуют православные традиции.

Космонавты понимают, что им нужна помощь вне зависимости от вероисповедания. После успешного выполнения миссии они навещают церковь.

Напомним, что в России традиция благословения экипажа космического корабля появилась в 1997 году. Незадолго до старта в бассейне гостиницы крестили одного из членов экипажа — Александра Лазуткина.

С тех пор представители РПЦ поняли, что космонавты нуждаются в их помощи. Ранее сообщалось, что первая женщина-космонавт Валентина Терешкова посадила в Московской области именное дерево.