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Жители США сделали фото таинственного огненного шара в небе

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Жители США сделали фото таинственного огненного шара в небе

Вашингтон, 25 ноября. Жители американского штата Орегон в округе Полк опубликовали в Сети снимки огромного огненного шара в небе.                                                      

Изначально пользователи Интернета подумали, что запечатлели момент крушения самолета, но позже эта информация официально подтверждена не была. Кроме того, никаких обломков найдено в этом районе не было.                                      

По данным местной полиции, для поисков были использованы все возможные системы авиационного слежения. Позже стало известно, что таинственный огненный шар, скорее всего, был метеором. Но автор фотографий Ричард Романо рассказал KATU News, что и ранее видел метеоры, они «ярко белые и исчезают за пять секунд».

«Этот летел слишком долго», — объяснил он.                                                                         

Пользователи Сети предположили, что огненный шар в небе — это НЛО. Некоторые выдвинули более оригинальные идеи. По их мнению, на снимке супермен или загоревшееся изобретение Илона Маска.                                                   

Напомним, в октябре жители австралийского штата Квинсленд случайно запечатлели на видео падение метеорита в дневное время. На кадрах видна яркая вспышка, стремительно приближающаяся к земле. По словам очевидцев, явление сопровождалось взрывом и громким звуком.                                                   

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