В «Нафтогазе» сообщили о попытках бизнесменов из США взять компанию под контроль

Киев, 25 ноября. Директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались взять под контроль украинское предприятие. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Граждане Соединенных Штатов Парнас и Фруман обвиняются в нелегальных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников. По неподтвержденной информации, получателем средств якобы мог быть и штаб Дональда Трампа. Помимо этого, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани — личному юристу главы вашингтонской администрации — вести собственное расследование в отношении деятельности экс-вице-президента Джо Байдена и его родственников на Украине. Трамп ранее подчеркивал, что не знает обвиняемых, пишет «Утро.ру».

«Ты республиканец, правильно? Мы хотим, чтобы ты был нашим человеком», — приводит Фаворов слова Парнаса и Фрумана.

По его словам, Парнас и Фруман весной 2019 года пытались заручиться его поддержкой в попытке снять с должности действующего главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Фаворов указал на то, что был дезориентирован их предложением получить контроль над предприятием и поставить его во главе «Нафтогаза», поскольку, во-первых, Парнас и Фруман, скорее всего, не так много понимали в газовом бизнесе. С другой стороны, он осознавал, что у них были большие политические связи. Сразу после встречи с Парнасом и Фруманом Фаворов сообщил им, что не поддастся на уговоры, и рассказал о встрече Коболеву, сообщает АиФ.ru.

Представитель Фрумана не захотел комментировать эту информацию, а представляющий интересы Парнаса адвокат Эд Макмахон заявил, что история является «абсолютной ложью».