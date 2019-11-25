Москва, 25 ноября. Ежегодно 25 ноября — Международный день защиты женщин от насилия. В канун этой даты известная российская сваха, одна из ведущих программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, как распознать в мужчине склонность к насилию.

По ее мнению, склонность ухажера к агрессии можно определить еще до того начала отношений. Она поделилась собственным опытом. По словам Сябитовой, ее бывший супруг честно признавался, что бил своих жен, однако она верила, что с ней этого никогда не произойдет. К сожалению, добавила Сябитова, это стало ее ошибкой.

«Поэтому первый мой совет: слушайте мужчину. И если он говорит, что бил жен, верьте — так будет и с вами», — сказала Роза Сябитова в беседе с Nation News.

Еще одним важным сигналом является неадекватная ревность со стороны мужчины, считает сваха. По ее словам, мужчина-тиран активно проявляет ревность, запрещает женщине общаться с подругами и родственниками, а также настойчиво расспрашивает, кто ей звонил и почему она беседует с тем или иным мужчиной. По мнению Сябитовой, с развитием отношений такая ревность может перейти в «более жесткую форму категоричного запрещения».

При этом она добавила, что случаются исключения из правил, и некоторым мужчинам можно дать второй шанс. По ее мнению, такого шанса заслуживают партнеры, которые ранее не проявляли агрессию по отношению к женщине. Однако, предостерегла Сябитова, в 90% случаев то, что мужчина однажды поднял руку на свою избранницу, является признаком, что он сделает это повторно.

«Если это произошло во второй раз, то берите, как говорится, ноги в руки — и бегите от него на все четыре стороны», — резюмировала Роза Сябитова.

Ранее певица Валерия заявила о готовности возглавить движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием. Сообщалось, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесен на рассмотрение в Госдуму в начале декабря. Согласно тексту документа, в России необходимо открыть специальные кризисные центры, где жертвы насилия в семье могли получить психологическую и юридическую помощь.