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Военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки

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Военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки

Москва, 25 ноября. Первые в истории морские учения РФ, КНР и ЮАР стартовали в понедельник на юге Африки, церемония открытия началась с парада экипажей кораблей трех государств на центральной набережной Кейптауна.

Россия на военных маневрах представлена военно-морской группой во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Кроме того, в нее входят средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406. В прошедший уик-энд они вошли в порт Кейптауна и пришвартовались в его центральной части.

Как отметил официальный представитель флота ЮАР Глейлинг ван ден Берг, со стартом учений штабы трех стран сразу готовятся к серьезной работе для уточнения стратегии и тактики совместных действий в акватории, сообщает ТАСС.

Одновременно экипажи проведут на берегу тренировки, которые включают физическую и строевую подготовку, а также рукопашный бой, уточнил капитан.

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Источник: ТАСС
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