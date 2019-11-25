Дочь Заворотнюк показала ранее неопубликованное фото матери

Москва, 25 ноября. Дочь российской актрисы и звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Сети ранее неизвестную фотографию матери.

На снимке Заворотнюк в красном платье, запечатлена актриса с необычного ракурса: она сидит практически спиной к фотографу. Таким образом дочь Анастасии Анна поздравила ее с Днем матери.

Напомним, летом в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания. Так, нумеролог Евгения Белова объяснила ранее, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка. С точки зрения специалиста, актриса сошла со своего предначертанного пути, что и привело к тяжелой болезни.

Как сообщалось в прессе, на начальной стадии лечения Анастасия Заворотнюк впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако эту информацию позже опровергли родственники актрисы.

Ранее друг супруга Заворотнюк Петра Чернышева сообщил, что актриса пошла на поправку и ее перевели в реабилитационный центр. По его словам, состояние Анастасии заметно улучшилось. Мужчина, решивший остаться анонимным, рассказал, что Заворотнюк уже ходит, нормально слышит и разговаривает. Кроме того, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» проснулся аппетит.