Стало известно, когда Минобороны РФ получит первый модернизированный Ту-160М

Москва, 25 ноября. Минобороны России получит первый построенный «с нуля» модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

По его словам, на предприятии уже приступили к строительству партии самолетов для оборонного ведомства.

«Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», — сказал Конюхов в комментарии «Интерфаксу».

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он был разработан в конструкторском бюро Туполева в 70–80-х годах. В России Ту-160 называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.

В конце августа глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что стратегический ракетоносец Ту-160М передадут на тестовые испытания в конце будущего года. Он отмечал, что также идет строительство первой партии серийных самолетов по контракту с министерством обороны. Соглашение, по его словам, предусматривает строительство 10 машин.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что новые Ту-160М будут оснащены современным бортовым оборудованием и новейшим уникальным оружием, которое увеличит боевые возможности стратегического ракетоносца. По его словам, работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком.