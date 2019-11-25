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МТС объявила о продаже украинской «дочки»

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МТС объявила о продаже украинской «дочки»

Москва, 25 ноября. Российский сотовый оператор МТС сообщил о продаже своей дочерней компании на Украине за 734 млн долларов. Как отмечается в сообщении компании, «дочка» подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса — оператора «ВФ Украина» — азербайджанскому оператору Barkcell.

Отмечается, что передача акций состоится в ближайшей перспективе. Кроме того, совет директоров компании посоветовал внеочередному общему собранию акционеров принять вердикт о выплате специальных дивидендов в размере 13,25 рубля за акцию, на общую сумму 26,48 млрд руб. — в частности, в связи с продажей дела на Украине, сообщает ТАСС.

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Источник: ТАСС
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