Москва, 25 ноября. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что организаторы провокации с нарушением российской госграницы в Керченском проливе понесут неминуемое наказание.

По словам Поклонской, «прошлогодняя безрассудная провокация со стороны старой украинской власти ушла в историю, так же как и сама «власть».

«Сегодня новый этап, новая политическая жизнь, но за все преступления старой украинской власти, в том числе за провокацию прошлого года, рано или поздно придется ответить ушедшим в историю жаждущим власти конфетным королям», — подчеркнула она.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона обратила особое внимание на то, что экс-президент Украины Петр Порошенко с первого дня Майдана использовал людей в качестве инструментов по захвату власти. Наталья Поклонская заметила, что когда нужно было «оставить свой кровавый трон», Порошенко и его компания «решили просто так не сдаваться и сделали последний аккорд, пустив в расход собственных же моряков».

«Для Порошенко это не новая история, уничтожать собственную страну и народ, в этой части он спец», — поделилась своими мыслями Поклонская.

Напомним, три корабля Вооруженны сил Украины были задержаны во время инцидента в Керченском проливе после того, как они в конце ноября 2018 года нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Экипаж бронекатеров проигнорировал законные требования российских пограничников об их остановке. Военные корабли задержали, а моряков арестовали по решению суда Крыма. В сентябре этого года в рамках двустороннего процесса их обменяли на удерживаемых на Украине россиян.

Ранее сообщалось, что корабли ВСУ были переданы Киеву согласно российско-украинским договоренностям. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что весной будет созван международный общественный трибунал из-за Керченской провокации.